國際財經

德國運輸部公布，戴姆勒集團(Daimler)必須召回旗下生產的6萬輛平治汽車，因為該等汽車被確認安裝了尾氣測試造假軟件。

根據公告，涉及召回的車輛是2012至2015年出廠的平治GLK 220。運輸部指出，將繼續調查戴姆勒其他汽車型號是否也安裝了造假軟件。

戴姆勒確認召回事宜，表示是在上周五收到有關指令，但將會提出上訴。

自從福士汽車(Volkswagen，又名大眾汽車)在2015年承認安裝尾氣測試造假軟件以來，戴姆勒已經由於柴油引擎汽車涉及尾氣排放超標醜聞，召回逾300萬輛汽車。