國際財經

《Business Insider》報道，自駕車技術開發商Velodyne Lidar已經聘請投資銀行，以協助其上市。

Velodyne Lidar據報聘請了美銀美林、花旗、加拿大皇家銀行與William Blair，就可能上市計劃提供意見。

消息人士指出，Velodyne Lidar希望上市估值高於早前私募的估值18億美元，以及在今年底前完成有關上市安排。

去年12月，Nikon動用2500萬美元入股Velodyne Lidar。

Velodyne Lidar未有回應傳媒相關查詢。