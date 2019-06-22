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今日 06:23 國際財經

容克:誰任英國首相 歐盟也不重啟脫歐談判

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外電報道，歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，歐盟成員國領袖一致堅持，無論誰取代文翠珊成為英國首相，歐盟也不會與英國重新進行脫歐協議談判。

容克周五與歐盟27個成員國領袖會面後向記者指出，雖然有英國首相參選人提出下月重啟談判的言論，但歐盟在相關問題上的立場沒有任何動搖。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)認為，在與脫歐協議內容相關的政治宣言部分，雙方仍可以有再討論的空間。有關宣言涉及雙方未來貿易關係等細節。

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