國際財經

美國總統特朗普周五在Twitter表示，於最後關頭叫停空襲伊朗，認為這不是報復伊朗擊落美軍無人偵察機的合適方法，令中東地緣緊張局勢稍緩；同時，減息憧憬繼續刺激美股一度反覆向上衝，但道指收市前數分鐘回落，三大收數最終以溫和下跌收市。

美股道指輕微低開後，早段短暫受壓但很快逐步爬升，一度漲154點，高見26907點，一舉超越去年10月收市高位26828點，距離歷史紀錄高位26951點，只欠44點。道指其後大部分時間站穩，收市前數分鐘出現沽壓，收市微跌34點。標普500指數由上日收市紀綠高位回落，低收0.13%。納斯特指數則下滑0.24%。

美債息顯著上揚，10年期國債與3個月期國債孳息差距縮細，也有利美股投資氣氛。10年期美債孳息尾段報2.06厘，上揚3.5個基點；3個月債息為2.128厘，跌1.1個基點，債息倒掛幅度收窄至只有6.8個基點。

期金收市突破1400關

美國聯儲局未來可能減息的憧憬繼續推升金價，紐約8月期金收市升3.2美元或0.2%，每盎斯報1400.10美元，是2013年9月以來首度以1400美元以上水平收市。較早時，該款期金最高見1415.40美元，但也曾經回落至1386.10美元。本周累計，以最活躍月份計，期金升幅為4.1%。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）周五在網站指出，他於周三的議息會議上建議下調利率，認為可以發揮保持經濟穩定的作用，令通脹預期達到聯儲局目標。

6月PMI近十年新低

數據方面，美國6月Markit製造業PMI初值報50.1，較市場預期低0.3個百分點，也不及5月份終值50.5，並創近10年新低。製造業PMI就業分項指數初值50.2，為超過3年以來最差，5月終值則報51.9。

美滙指數轉弱，尾段下跌0.44%，報96.2。日圓挫0.02%，至1美元兌107.32日圓，歐羅升0.66%，報1.1369美元；英鎊跌0.28%，報1.2737美元。

由於聯儲局暗示快將減息，勢令歐洲失去低息的優勢，歐洲主要股市表現疲軟，英國富時100指數下跌0.23%，德國DAX指數以及法國CAC指數均輕微回落0.13%。