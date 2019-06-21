國際財經

外電報道，已申請破產保護的美國最大公共事業機構PG&E，將提出涉及310億美元(2418億港元)的破產重組方案。

兩年前發生的加州嚴重山火，一批苦主向PG&E索償逾300億美元，這間加州最主要電力供應商因此在今年1月申請破產保護。

根據報道，PG&E建議在債務重組時，成立兩個專門處理加州山火賠償的基金，一個涉及之前發生的山火，金額為140億美元；另一個基金專門處理日後可能發生的山火災難，涉及金額為200億美元。

PG&E未有回應傳媒相關查詢。