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今日 00:00 國際財經

卡什卡里促儲局減息兩次 以改善通脹預期

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美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，聯儲局公開市場委員會(FOMC)在本周三舉行議息會議，他個人倡議減息半厘，以推動通脹預期升至目標水平。

卡什卡里在個人網誌指出，唯有通過採取進取的減息行動，才可能把美國通脹推動至2%聯儲局目標。他認為，除了減息外，聯儲局也要公開宣告，除非通脹達標，否則不會加息。

聯儲局在2012年提出2%通脹目標以來，一直無法達成有關目標。

卡什卡里今年不是聯邦公開市場委員會投票委員。自2016年1月上任後，他一直反對加息。

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