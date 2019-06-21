國際財經 即巿股評

上周四(6月13日)公布的澳洲5月全職就業人數增長疲弱，加上上周五(6月14日)公布的美國零售銷售數據紓緩了市場對於美國第二季經濟增長急劇放緩的憂慮，美滙指數大幅反彈，而澳元/美元在美元強勢及澳洲經濟數據疲弱的雙重打擊下節節敗退，本周二(6月18日)一度跌至0.6828，再創自1月3日閃崩以來的5個月新低。

然而，美國總統特朗普本周二(6月18日)表示已與中國國家主席首習近平進行了良好通話，雙方確認將於二十國集團峰會上會晤，令市埸對中美貿易戰的擔憂大減，澳元/美元短線大漲近40點，終止四連跌趨勢。此外，美國聯儲局於周四(6月20日)凌晨公布議息結果，一如市場預期維持息率不變，但會後政策聲明放棄了之前有關未來政策調整保持「耐心」的用語，暗示將在今年稍後減息。而聯邦基金利率期貨亦暗示美國7月減息概率上升至100%。在美滙指數大跌下，澳元/美元穩步上升，直至今日(6月21日)澳元/美元已一度回升至最高0.6934，比低位回升逾100點。

值得留意的是，澳洲儲備銀行主席洛威(Philip Lowe)周四曾發表講話，指出很有可能再次降息，但預計現金利率進一步下降並不現實。雖然澳元/美元曾短線下跌20點，但受美元走弱影響仍維持其上漲趨勢。在貿易談判問題和減息預期增加的隱憂下，投資者仍然不能對澳元過於樂觀。

技術分析方面，澳元/美元雖然從低位回升，並形成新的小型上升通道，但在貿易風險仍未消除和減息隱憂下，澳元/美元未必能順利突破日線圖的大型下降通道頂部0.6960附近阻力。目前澳元/美元似乎正在0.6933-0.6934形成小型雙頂，若短期內跌穿支持0.6900水平，或會進一步回落至0.6880甚至0.6850附近。

交易策略方面，我們根據6月4日策略於0.7000建立的澳元/美元沽盤已於0.6845提前平倉，獲利155點。短期內待澳元/美元升至0.6960-0.6980區域沽出，下望0.6840，升穿0.7010止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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