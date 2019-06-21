國際財經

伊朗擊落美國無人機事件，中東地緣政局緊張關係升溫，但市場憧憬聯儲局預期快將減息，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7426點，升2點或0.03%；德國DAX指數報12345點，跌11點或0.09%；法國CAC 40指數報5540點，升5點或0.09%；意大利富時MIB指數報21381點，升20點或0.09%。

道指期貨暫報26732點，跌42點。

美國總統特朗普初時指伊朗行為是很大錯誤，並暗示反擊。沙地阿拉伯亦形容局勢非常嚴重，外界憂慮此事會加劇美伊軍事對峙。不過，特朗普其後為事件降溫，認為事件可能是因為個人失誤造成。有關言論讓市場對於白宮如何回應，感到難以判斷。

中美領導人將於下周在日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會期間見面，兩國貿易官員據報最快下周二(25日)會面，為「習特會」做準備。市場憧憬元首會面或釋出正面訊息，或使貿易協議有重大突破。

數據方面，歐羅區6月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.8，低於預期的48。法國6月製造業PMI初值升至52，高於預期的50.7。德國6月製造業PMI初值為45.4，高於預期的44.5。

英國保守黨黨魁選舉進行第五輪投票，前外相約翰遜(Boris Johnson)及外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，成為最後兩名候選人。不過，英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)稱，不認同約翰遜的觀點，即英國在無協議脫歐情況下能避免歐盟貿易關稅的衝擊。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報57.41美元，升0.34美元或0.6%；倫敦布蘭特期油現報65.11美元，升0.66美元或1.02%。