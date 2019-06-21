國際財經 即巿股評

歐美央行孖咇放鴿，又有中美兩國落實G20習特會，全球股市應聲起舞，隔晚標普更創新高，恒指連升四日千四點後，今日才稍為回吐76點，後市G20為焦點在所，但唔好對G20過分悲觀，隨時有機會將過市再踢高。

先講美國息口，利率期貨睇7月減息百分百，但有分析員擔心，現時聯邦基金利率目標區間保持在2.25厘至2.5厘，按以往減息周期經驗，每次都要減息三至四厘，即負利率所在難免。

既然息率勢必跌入負數，投資風向即變，美滙連續兩日大跌到96.5，更跌穿200天鬼佬牛熊分界線(現處96.6)，十年美債更隊穿兩厘，嫌國債息率唔吸引，進取投資者轉掃垃圾債，垃圾債息由上周六厘以上，跌到隔晚只得5.64厘。

之前大家仲擔心人民幣會穿七算，但美滙急瀉，人民幣掉頭升，離岸人民幣由上周仲响6.94兌一美元，大幅回升至今早曾見過6.8368，人民幣升例旺港股，變相成為推高港股催化劑。

下周五G20就會舉行，按現時軌跡，大家分歧鴻溝巨大，擘面機會仍存在，但出現機率比之前細咗，一來大家經濟數據都有壓力，二來侵侵民調落後民主黨熱門侯選人，前副總統拜登(Joe Biden)，所以千祈唔好瞓身買G20會開細，因為特朗普分分鐘會將加徵中國關稅措施再延期，全球股市可仲挾多一棍！

連今年做咗盞燈，全球最熊的大摩首席策略師Michael Wilson上周亦曾預測，一旦G20中美雙方向有刁方向發展，標普可挾到3000點，即比昨晚收市2954，再升1.6%，之後才會回落到2750點。故現時唔值得瞓身睇淡後市，個倉有幾隻股旁身會較好，例如港鐵(00066)、微軟、麥當奴、StoneCo等等。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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