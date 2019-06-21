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今日 17:16 中國財經 國際財經

瑞銀財管:中美貿戰G20後完全落幕機會極低

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聯儲局對減息敞開大門，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele不排除儲局7月減息50點子。

全球聚焦中美領導人在二十國集團(G20)峰會的會面，Haefele坦言不認為雙方屆時會取得突破。該行亞太區首席投資總監陳敏蘭亦指出，瑞銀財富管理對貿戰的基本情境預測，為中美領導人在G20峰會後不再進一步互徵關稅，但雙方只是將停戰狀態延長，貿戰此後完全落幕的機會極低。

陳敏蘭又指出，MSCI中國指數現估值不算昂貴，但亦同樣不再便宜。鑑於貿戰不確定性料持續，她預期MSCI中國指數將在較現水平下跌5%至上升10%的範圍內上落，美元兌人民幣離岸價(CNY)未來3個月及6個月的目標價分別為7及6.8。倘若中美貿談破裂，美元兌CNY甚至有機會升穿7，惟料不會突破7.3。她續稱，中國股市屆時可能出現約15%調整；相反，貿戰倘提早解決，內地股市料出現25%反彈。

瑞銀對中港股市的戰略性取態，一方面長倉中國股票，一方面短倉港股。陳敏蘭解釋，倘貿易戰獲得解決，中國股市可望較港股取得更大升幅，而且港股本身對環球增長較為敏感，但環球經濟表現一般。但另一方面，她相信儲局減息能夠為港股提供一定支持。在低息環境重臨下，她尤其看好收息股，亦對區內銀行股及金融股看法正面，因有望受惠大灣區長期發展。

另外，亞洲區如中港及新加坡的銀行股與金融股因派息較高，亦是瑞銀偏好的板塊。陳敏蘭又提到，內地科網股及南韓科技股亦是該行心水，因有強勁現金流進行回購，故亦獲該行看高一線。

內地方面，陳敏蘭預期，人行未來6至12個月內，有機會下調存款準備金率100至200點子，並加大對指定行業中小企的定向貸款。上述措施連同財政刺激，內地經濟增長料仍可保持在6%或以上。

另外，對於十年期美債息近期連兩厘亦告跌穿，Haefele認為美債已成擠擁交易(Crowded trade)，反而美元計價新興市場債券更值博，包括部分內地BB級內房債。

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