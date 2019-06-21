國際財經

伊朗擊落美國無人機事件，導致兩國關係進一步緊張，中東地緣政局緊張關係升溫，但市場憧憬聯儲局預期快將減息，抑制大市跌幅，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7432點，升7點或0.11%；德國DAX指數報12342點，跌13點或0.11%；法國CAC 40指數報5542點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報21382點，升21點或0.1%。

道指期貨暫報26757點，跌17點。

伊朗擊落一架美國無人機。美國總統特朗普初時指有關行為是很大錯誤，並暗示反擊。沙地阿拉伯亦形容局勢非常嚴重，外界憂慮此事會加劇美伊軍事對峙。不過，特朗普其後為事件降溫，認為事件可能是因為個人失誤造成。有關言論讓市場對於白宮如何回應，感到難以判斷。

中美貿易糾紛有望緩和，中美領導人將於下周末在日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會期間見面，兩國貿易官員據報最快下周二(25日)會面，為「習特會」做準備。市場憧憬元首會面或釋出正面訊息，或使貿易協議有重大突破。

英倫銀行公布，央行貨幣政策委員會(MPC)一致投票決定維持利率不變，符合預期。央行稱，英國在無協議情況下，脫離歐盟的風險已經上升。雖然央行官員表示，如果預期成真，他們依然認為未來幾年有必要加息，但也承認央行假定英國將會順利脫歐，但投資者對此有不同看法。

英國政局方面，英國保守黨黨魁選舉進行第五輪投票，結果由前外相約翰遜(Boris Johnson)及外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，成為最後兩名候選人，意味着兩人將會角逐英國首相寶座。

中東緊張情勢升溫、美國減息預期刺激全球增長，惟市場出現獲利回吐，油價個別發展。紐約原油期貨在上日急漲逾5%後，今日回軟，現時每桶報57.06美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油則延續上日漲逾4%的強勢，現報64.47美元，升0.02美元或0.03%。