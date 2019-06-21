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今日 12:38 國際財經

卡尼:允Libra等支付服務持有儲備金

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英倫銀行行長卡尼表示，Facebook(fb)的加密貨幣Libra等新支付服務可以獲得央行支持。

卡尼指出，英倫銀行計劃就允許更多企業在央行持有儲備進行磋商，這可能「鼓勵一系列新的創新能力」。但他強調，對fb本周宣布的新加密貨幣將「以開放心態而不是敞開大門的方式」進行審查，並且在任何新的支付服務推出前，「約定條款」必須得到採納。

目前，只有商業銀行可以在英倫銀行存儲隔夜資金。

Fb本周二正式公布其加密貨幣計劃，2020年將推出使用新加密貨幣Libra的數碼錢包Calibra。

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