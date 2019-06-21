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今日 11:31 國際財經

文在寅撤換兩經濟助手 應對民怨

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路透報道，南韓總統文在寅解僱青瓦台政策室室長金秀顯和青瓦台經濟首席秘書尹琮源，因該國經濟今年大幅轉弱。

南韓總統辦公室稱，文在寅已任命公平交易委員會委員長金尚祖為青瓦台政策室室長，並任命企劃財政部次官李浩承(Lee Ho-seung)為青瓦台經濟首席秘書。

南韓今年首季國內生產總值(GDP)意外按季收縮0.3%，是金融海嘯後最差，當地企業都削減了投資，重創經濟。這對文在寅是沉重打擊，他的民望過去幾個月一直低迷，經濟不景氣，勞工收入升幅不大，生活水平下降，引發民怨。

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