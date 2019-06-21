國際財經

美國與加拿大計劃在「關鍵礦物」方面展開合作。

白宮在美加領導人會面後發表聲明稱，總統特朗普和加拿大總理杜魯多周四責成官員，擬定一份美加在「關鍵礦物」方面合作的聯合行動計劃。

中美貿易糾紛持續，國家發改委相關司局早前召開稀土行業座談會，建議加強監管稀土出口，令外界揣測中國可能以稀土作為貿易籌碼，限制稀土出口作為反制措施打擊美國。

美國商務部其後公布有關稀土供應的研究報告，表明為應對海外稀土供應被切斷的潛在風險，提出6項行動綱領及一系列措施，包括加快審批採礦許可、提升稀土的國際貿易及合作等。