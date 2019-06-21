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今日 08:33 國際財經

美FTC反對高通反壟斷案提交蘋果文件

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美國聯邦貿易委員會(FTC)反對高通(Qualcomm)在涉及5月反壟斷案件執法事宜時，向法官要求納入一批蘋果的內部文件。

高通是在周二向法官Lucy Koh提交一批幻燈片。有關幻燈片是高通在4月時於另一宗民事訴訟開案時用作陳述資料，內容是涉及蘋果一批內部文件。

FTC官員周四向法官提出反對有關幻燈片作為案件資料一部分，因為如果案件進入上訴程序，有關幻燈片可能成為法庭公開紀錄的一部分，但有關幻燈片實際上從來不是案件的證據，所以有關做法是不合宜、不公平及有問題的。

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