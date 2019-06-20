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美徵中國商品關稅損蘋果競爭力

蘋果公司稱，美國提議對iPhone、iPad等從中國進口的商品徵收關稅，將減少該公司對美國經濟的貢獻，並損害其全球競爭力。

紐油急漲逾5% 創今年最大單日升幅



伊朗擊落美國無人機，導致美伊關係進一步緊張，紐約7月期油收市升5.4%，每桶報56.65美元，為5月底以來最高，單日升幅創今年以來最大；早段升幅一度達6.3%。倫敦布蘭特8月期油收升4.25%。

美伊危機升溫 金價創近6年新高



美國若減息勢刺激通脹，加上中東局勢趨緊，帶動紐約8月期金收市升48.1美元或3.6%，每盎斯報1396.9美元，以最活躍合約計，創下2013年9月以來最高價格水平。

道指收市漲249點 標指破頂



美國聯儲局早前議息後暗示下半年可能減息，加上對中美貿易談判樂觀，美股標指收市創歷史新高，升0.95%；道指漲249點或0.95%，盤中一度抽升294點，距離去年歷史高位只有153點，對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar攀升2.31%，波音都漲1.71%；納指升0.80%，蘋果揚0.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數21.6萬，按周少6000人，市場原預期減至22萬人。美國第一季經常賬赤字1304億美元，比預期多。

￭ 10年期美債孳息曾跌4基點至報1.97厘，為2016年11月以來首次失守2厘關口，但尾段倒升上2.03厘。

￭ 美滙指數尾段報96.65，跌0.48%；歐羅、英鎊兌美元都升約0.5%，日圓兌美元漲0.67%。

￭ 英倫銀行貨幣政策委員會一致投票維持利率不變，符預期。

￭ 英國股市收升0.28%，德股漲0.38%，法股揚0.31%。

￭ 英保守黨黨魁選舉第五輪投票，前外相約翰遜及外相侯俊偉成為最後兩名候選人，將角逐首相寶座。

￭ 普京：美國關稅戰意圖是抑制中國經濟崛起，等同制裁。

￭ 副總理劉鶴會晤訪問北京的德國經濟部長，稱希望加強雙邊和多邊領域合作。

￭ 內地5月銀行結售滙順差62億美元，逆轉前月的逆差110億美元，為1月以來首度轉為順差。

恒大斥132億人幣增持盛京銀行



盛京銀行(02066)向恒大(03333)附屬配售22億股內資股，佔其經擴大後股本約25.01%，涉132億人民幣。盛京另向兩公司各配售4億股H股，各涉資24億人民幣。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28518點，較昨日恒指收市低水32點。

￭ ADR港股比例指數報28605點，較港高55點。

￭ 思考樂教育(01769)周五掛牌，交易資料顯示，暗盤收報4元，較招股價升8.7%。

￭ 中國黃金國際(02099)最大股東中國黃金集團，據報研購加拿大Iamgold部分股份。

￭ 上海電氣(02727)擬向五家全資附屬合計增資100億人民幣，引入新股東。

￭ 控股股東洽售持股，紫光科技(00365)控股權或易手。

￭ 中鐵(00390)近日中標10項工程，共涉約168.54億人民幣。

￭ 珠江鋼管(01938)售番禺土地，套現11.6億人民幣。

￭ 截至周四晚8時半，新世界(00017)元朗瑧頤累收逾850票，超購5.5倍。截至晚8時，新地(00016)屯門御半山II期據稱收逾1700票，超額逾12倍。永泰(00369)屯門OMA OMA公布首張價單涉98伙，入場費399.88萬元。