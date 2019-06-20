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今日 05:04 國際財經

道指收市漲249點 標指破頂

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繼美國聯儲局維持利率不變後，英國央行議息後昨天也按兵不動。聯儲局暗示下半年將會減息，美國10年期債息一度跌破2厘；加上對中美貿易談判樂觀，刺激美股上揚。油股及科技股帶動標普500指數創收市歷史新高，曾衝上2958點高位，升幅達1.07%；道指則一度漲294點或1.11%，即市高見26798點，距離去年歷史高位只有153點。

美市收市，標指升0.95%，報2954點。道指漲249點或0.95%，收報26753點，較歷史高位26951點，只有198點差距；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar攀升2.31%，波音都漲1.71%，聯合技術(United Technologies)抽高2.58%，為表現最強的道指成分股。納指升0.80%，收報8051點；科技股向好，Netflix、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Facebook升幅介乎0.46%至約1%，蘋果公司則漲0.8%，該公司呼籲美國政府不要向新一批中國產品加徵關稅，否則會令公司對美國經濟貢獻減少。

美債息3年首失守2厘

全球多國債價都應聲上揚，美國10年期債息曾跌4個基點，報1.97厘，為2016年11月以來首次失守2厘關口，但尾段倒升上2.03厘；10年期德國國債及日本債券息率都續持下滑。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為21.6萬，按周減少6000人，市場原本預期減少至22萬人。美國商務部公布，今年第一季經常賬赤字1304億美元，市場預期為赤字1243億美元。

美國減息機會愈來愈大，令美滙指數受壓，尾段報96.65，跌0.48%；歐羅升0.55%，報1.1288美元；英鎊升勢回軟，但仍漲0.48%，報1.2701美元；日圓報107.37兌1美元，升0.67%。

美伊局勢惡化 油價飆逾5%

伊朗擊落美軍無人機，特朗普暗示有回應行動，紐約7月期油曾飆6.3%，收市升5.4%，每桶報56.65美元；倫敦布蘭特8月期油收報64.45美元，漲4.25%。美國上市油股上揚，埃克森美孚升1.71%。

息口向下可能帶動通脹升溫，推動紐約8月期金曾漲至每盎斯1397.7美元，創近6年新高，收市報1396.9美元，漲3.6%。

歐洲股市造好，英國富時100指數收報7424點，升0.28%；德股漲0.38%、法股升0.31%。

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