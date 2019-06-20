國際財經

歐洲股市周四收市造好，泛歐指數Stoxx 600報386點，上揚0.36%。美國聯儲局議息後立場偏鴿，市場憧憬局方今年可能減息，加上貿易戰氣氛趨緩和，支持環球股市向上，歐股也受惠。

英國富時100指數收報7424點，上漲0.28%或20點；德國DAX指數收報12355點，攀升0.38%或46點；法國CAC 40指數收報5535點，進賬0.31%或17點；意大利富時MIB指數收報21361點，上升0.66%或140點；西班牙IBEX 35指數收報9208點，回吐0.25%或22點。