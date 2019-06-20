國際財經

投資者憧憬美國聯儲局未來或減息，加上國際商貿關係有取得進展的跡象，都利好華爾街投資氣氛，美股周四高開，標指早段曾創即市新高，道指也抽升逾250點，但其後受中東地緣政局緊張影響，大市高位逐步回順，道指中段一度收窄升幅至只有35點。在減息預期下，美滙走低，美國10年期國債孳息率跌穿2厘，伊朗局勢緊張則導致紐約期油一度飆升超過6%，金價升逾3%創近五年新高。

截至本港時間凌晨約1時31分，道指報26693點，升189點或0.72%，稍早時盤中低位一度回落至26539點，升幅只有35點，而早段曾抽高至26761點，上揚257點；標普500指數現時報2947點，升20點或0.72%，標指的歷史最高收市紀錄為4月30日創下的2945點，盤中最高紀錄為2956點，已是盤中歷史紀錄新高；納指現時報8037點，升50點或0.63%。

美國聯儲局在周三表示，正在密切關注國際商貿緊張關係及通脹低迷等愈來愈令人擔憂的跡象，準備採取措施對抗日益增大的全球及美國國內經濟風險，暗示最早可能在7月採取減息措施。

不少投資者認為，昨日聯儲局傳遞的基調比他們原先預期的更加鴿派。受此影響，美國10年期國債孳息率早段跌破2%關口，一度下降至1.974厘，創2016年11月以來新低，現時重上2%關，報2.001厘，下滑2.3基點。今年1月，美國10年期國債孳息率最高為2.8厘。

分析指出，似乎聯儲局正在採取預防性措施來消除風險，出於經濟放緩的潛在可能性，該機構願意採取必要任何措施來避免經濟下行。倘通脹率抬頭，而聯儲局又減息過快，該機構可能會再次落後於孳息曲線。

此外，投資者亦認為，如果國際商貿談判取得進展，減息預期可能會有所降溫；同時，隨着聯儲局正在調整貨幣政策方向，其他國家的央行都將面臨實行寬鬆貨幣政策的壓力。

科技股走高，Facebook、Google母公司Alphabet、亞馬遜及Netflix升0.2%至約0.6%。蘋果公司漲0.68%，此前投行Evercore ISI將公司目標價從205美元，上調至215美元。

ICE美滙指數報96.65，回落0.48%；美元兌日圓急挫0.66%，報107.39日圓；歐羅兌美元攀升0.58%，至1.1291美元；英鎊也漲0.47%，報1.2699美元；商品貨幣澳元大升0.63%，報0.6923美元。

美國總統特朗普再度回應無人機遭伊朗擊落事件，稱很快會決定是否對伊朗進行打擊，他較早時指摘伊朗「犯下一個非常重大的錯誤」。他的言論刺激紐約8月期油稍早時急飆6.29%，盤中漲至每桶57.37美元；最新仍升5.39%，報56.88美元。倫敦布蘭特期油報64.19美元，漲3.83%。