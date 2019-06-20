訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:27 國際財經

特朗普稱很快決定是否回擊伊朗 金價飆逾3%

放大圖片

美國總統特朗普再度回應無人機遭伊朗擊落事件，稱很快會決定是否對伊朗進行打擊。中東局勢緊張帶動投資者避險情緒升溫，加上市場憧憬美國聯儲局今年內可能減息，都利好金市，紐約期金周四急升超過3%，創近五年新高。

截至本港時間凌晨約零時23分，紐約8月期金上揚45.5美元或3.37%，每盎斯報1394.3美元，盤中高位暫見1397.7美元，升幅達到3.62%。美國聯儲局較早前議息後將「保持耐心」的措詞刪除，暗示未能可能減息；有分析認為，全球央行爭相傾向減息及採取量化寬鬆措施，貨幣有貶值壓力，黃金相對較為保值，驅使投資者將資金投放在金市。

特朗普周四在回答記者提問有關美國會否對伊朗實施打擊時，稱「你會很快知道答案」。他重申，被擊落的無人機事發時在國際水域上空飛行，又認為事件可能由一些「鬆散及愚蠢」的人、由於操作不當而無意中引起，暗示可能是美國無人機誤闖伊朗空域，也可能是伊朗軍方錯誤地擊落無人機。

特朗普稍早時已透過Twitter帖文，指摘伊朗「犯下一個非常重大的錯誤」，他的言論刺激紐約8月期油稍早時急飆6.29%，盤中漲至每桶57.37美元；最新仍升6.02%，報57.22美元。倫敦布蘭特期油報64.39美元，漲4.16%。

伊朗國營電視台較早時報道，革命衞隊擊落一架進入伊朗南部的RQ4全球鷹偵察機。美軍中央司令部發言人Bill Urban拒絕評論，強調「沒有無人機在伊朗領土上空」。美國上周指責伊朗攻擊霍爾木茲海峽兩艘運油輪，伊朗否認與事件有關，但雙方關係陷入緊張。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。