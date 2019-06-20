國際財經

美國總統特朗普再度回應無人機遭伊朗擊落事件，稱很快會決定是否對伊朗進行打擊。中東局勢緊張帶動投資者避險情緒升溫，加上市場憧憬美國聯儲局今年內可能減息，都利好金市，紐約期金周四急升超過3%，創近五年新高。

截至本港時間凌晨約零時23分，紐約8月期金上揚45.5美元或3.37%，每盎斯報1394.3美元，盤中高位暫見1397.7美元，升幅達到3.62%。美國聯儲局較早前議息後將「保持耐心」的措詞刪除，暗示未能可能減息；有分析認為，全球央行爭相傾向減息及採取量化寬鬆措施，貨幣有貶值壓力，黃金相對較為保值，驅使投資者將資金投放在金市。

特朗普周四在回答記者提問有關美國會否對伊朗實施打擊時，稱「你會很快知道答案」。他重申，被擊落的無人機事發時在國際水域上空飛行，又認為事件可能由一些「鬆散及愚蠢」的人、由於操作不當而無意中引起，暗示可能是美國無人機誤闖伊朗空域，也可能是伊朗軍方錯誤地擊落無人機。

特朗普稍早時已透過Twitter帖文，指摘伊朗「犯下一個非常重大的錯誤」，他的言論刺激紐約8月期油稍早時急飆6.29%，盤中漲至每桶57.37美元；最新仍升6.02%，報57.22美元。倫敦布蘭特期油報64.39美元，漲4.16%。



伊朗國營電視台較早時報道，革命衞隊擊落一架進入伊朗南部的RQ4全球鷹偵察機。美軍中央司令部發言人Bill Urban拒絕評論，強調「沒有無人機在伊朗領土上空」。美國上周指責伊朗攻擊霍爾木茲海峽兩艘運油輪，伊朗否認與事件有關，但雙方關係陷入緊張。