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美國聯儲局為期兩天的議息會議結束，一如市場預測按兵不動，聯邦基金利率目標區間維持在2.25厘至2.5厘，惟該決定未獲全票通過，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德投下反對票，要求即時減息0.25厘，其餘9名有投票權的委員則支持息率不變。

會後公布的議息聲明中，局方刪除了對調整利率「保持耐性」的字眼，且表明「密切關注」(closely monitor)未來經濟前景，「採取適當行動」(act as appropriate)以支持經濟增長。分析普遍解讀作聯儲局正為逾10年來首次減息鋪路。

利率期貨市場反映交易員估計，聯儲局在下一次7月議息減息0.25厘的機會已達100%，甚至不排除減0.5厘的可能(約32%)。

儘管聯儲局最新利率點陣圖(dot-plot)顯示局方預期今年利率將不變，但17名與會委員中7人相信在年內減息0.5厘屬正確舉動，另一人則認為須減0.25厘。委員態度軟化，應是由於他們開始意識到美國經濟有加速轉弱風險。根據紐約聯儲銀行衰退概率模型，一年後美國出現衰退機會率已升至29.62%，與對上一次正式陷入經濟衰退前5個月(即2007年7月)的水平相若。

早前推算美國有近半機會在6個月內陷入衰退的「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，聯儲局「鴿派」貨幣政策僅是跟隨債市作出反應，而且相當滯後；又預料直至7月底議息會議前，美國經濟數據依然偏軟，若屆時才減息，只能證明局方舉措「落後大市」。

連同周初歐洲央行行長德拉吉突「放鴿」，指出如果通脹未能達到目標，可能再次減息或重啟量寬，全球兩大「央媽」貨幣政策趨寬鬆，加上中美貿易戰稍為紓緩，刺激市場氣氛顯著轉佳，美股連升3天，帶動昨日亞太股市也造好。

弔詭的是，近期標普500指數持續向上，美債及黃金走勢卻呈異常。債市和黃金傳統上主要反映市場避險情緒，過去和股市多呈逆向關係，惟附【圖】所見，標指先於5月份與10年期美債孳息率亦步亦趨(債價上揚孳息回落，故股市債息方向多數一致)，至6月份卻和金價「併軌」，與債息分道揚鑣，意味投資市場上好淡正在激烈角力。

從客觀指標看，由環球17種對風險胃納敏感資產變動編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近日再度於一年多以來的長方形底部橫行，代表投資者Risk On或Risk Off情緒迄今尚未明確。

值得留意的是，目前仍有部分專家認為，美國勞動力市場穩健，股市更處於歷史頂峰水平，聯儲局實在沒必要着急「放水」(顯然與岡拉克打對台)。另一方面，高盛等投行早已警告，市場消化減息因素或走過了頭。換句話說，即使美國7月真的調低息率，利好消息或已反映，市況有機會出現反高潮；尤其是中美貿易談判估計暫難達成協議，隨時變作踩低股市的藉口。

信報投資研究部

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