國際財經

美國聯儲局暗示將在今年減息，美滙走低，美國10年期國債孳息率跌穿2%，加上國際商貿關係可能取得進展的跡象，利好投資氣氛，美股高開高走，標指更創即市新高。

截至本港時間晚上11時，道指報26695點，升191點或0.72%；標普500指數報2947點，升20點或0.7%；納指報8046點，升59點或0.74%；其中，標普500指數的歷史最高收市紀錄為4月30日創2945點，盤中最高紀錄為2954點。

美國聯儲局在周三表示，正在密切關注國際商貿緊張關係及通脹低迷等愈來愈令人擔憂的跡象，準備採取措施對抗日益增大的全球及美國國內經濟風險，暗示最早可能在7月採取減息措施。

不少投資者認為，昨日聯儲局傳遞的基調比他們原先預期的更加鴿派。受此影響，美國10年期國債孳息率早段跌破2%關口，下降至1.974%，創2016年11月以來新低。今年1月，美國10年期國債孳息率最高為2.8%。

分析指出，似乎聯儲局正在採取預防性措施來消除風險，出於經濟放緩的潛在可能性，該機構願意採取必要任何措施來避免經濟下行。倘通脹率抬頭，而聯儲局又減息過快，該機構可能會再次落後於孳息曲線。

此外，投資者亦認為，如果國際商貿談判取得進展，減息預期可能會有所降溫；同時，隨着聯儲局正在調整貨幣政策方向，其他國家的央行都將面臨實行寬鬆貨幣政策的壓力。

科技股走高，Facebook、Google母公司Alphabet、亞馬遜及Netflix升0.7%至約1%。蘋果公司漲0.5%，此前投行Evercore ISI將公司目標價從205美元，上調至215美元。

歐洲股市向上，英國富時100指數報7438點，升35點或0.48%；德國DAX指數報12378點，升70點或0.57%；法國CAC 40指數報5548點，升30點或0.55%，意大利富時MIB指數報21398點，升177點或0.84%。