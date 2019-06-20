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今日 21:45 國際財經

標指破頂 道指漲逾200點 油價彈4%

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美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示下半年將會減息，加上對中美貿易談判樂觀，刺激美股早段上揚。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報26734點，升230點或0.87%；標普500指數報2953點，升27點或0.94%；納指報8073點，升86點或1.08%。

聯儲局聲明刪除「保持耐性」措詞，又稱必要時會採取適當行動，暗示下半年將會減息。主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，雖然本輪會議並「沒有太多支持因素」促使局方採取減息行動，但支持未來減息的因素已加強，市場估計今年底局方合共減息3次的預期升溫。

中美貿易方面，美國總統特朗普將在下周日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會面。美國貿易代表萊特希澤表示，預計他和美國財長努欽將在本月稍後在G20峰會前，與中國國務院副總理劉鶴會晤。

中國商務部表示，中美經貿團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為G20大阪峰會期間的會晤做好準備。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數21.6萬人，按周減少6000人，市場原本預期減少至22萬人。

美伊起衝突，刺激油價急漲，紐約原油期貨現時每桶報56.05美元，升2.29美元或4.26%；倫敦布蘭特期油報63.82美元，漲2美元或3.24%。

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