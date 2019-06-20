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今日 18:51 國際財經

【看圖測市】聯儲局釋放強烈減息訊號 倫敦金飆近50美元創5年高

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美國聯儲局於今日(6月20日)凌晨公布議息結果，一如市場預期維持息率不變，但會後政策聲明放棄了之前有關未來政策調整保持「耐心」的用語，暗示將在今年稍後減息。另外，17名聯儲局官員中，有8名官員預計2019年將會減息，其中7人更預計2019年將會減息兩次，而聯邦基金利率期貨暗示美國7月減息機會率上升至100%，9月再減息的機會率上升至85%，12月再減息的機會率亦達70%。減息預期大增拖累美滙指數跌至最低96.65，而倫敦金在消息公布後的7個小時內大漲近50美元至1393.90美元，創自2013年9月2日以來的逾5年新高。

不過，金價觸及5年新高後很快受到獲利沽盤的打壓，一度急跌逾20美元至1370.61美元才企穩，目前基本徘徊於1376美元至1386美元之間作整固。由於金價已突破長期上升三角形並創逾5年新高，後市在中期內或有機會進一步升破1400美元大關。

但值得留意的是，日線圖RSI顯示倫敦金已再次進入超買區，如果短期內金價未能重新企穩2014年3月10日的高位1387.90美元之上，很可能會在短期內展開回調趨勢，進一步下探1365至1370美元支持區，甚至1340美元水平。相反，如果倫敦金再度突破1387.90美元的話，則很可能再次展開強勁升浪，並形成上升旗形，若以上升旗形的量度升幅計算，金價甚有可能進一步上探1450美元水平。

交易策略方面，早前於6月17日所定的倫敦金沽盤已取消。短期內待倫敦金升至1385至1387美元區域後沽出，下望1370美元，升穿1390美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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