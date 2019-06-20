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今日 18:36 國際財經

歐股中段續升 道期漲逾200點

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美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示下半年將會減息，加上對中美貿易協議樂觀，刺激歐洲股市中段上揚，惟仍要關注英倫銀行稍後的議息結果。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7431點，升27點或0.37%；德國DAX指數報12425點，升116點或0.95%；法國CAC 40指數報5559點，升41點或0.75%；意大利富時MIB指數報21432點，升211點或0.99%。

道指期貨暫報26761點，升225點。

聯儲局聲明刪除自今年1月開始使用的「保持耐性」措詞，又稱必要時會採取適當行動，暗示下半年將會減息。主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，雖然本輪會議並「沒有太多支持因素」促使局方採取減息行動，但支持未來減息的因素已加強，市場估計今年底局方合共減息3次的預期升溫。

中美貿易方面，美國總統特朗普將在下周日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會面。美國貿易代表萊特希澤表示，預計他和美國財長努欽將在本月稍後在G20峰會前，與中國國務院副總理劉鶴會晤。中國商務部表示，中美經貿團隊牽頭人將認真落實兩國元首指示，為G20大阪峰會期間的會晤做好準備。

數據方面，英國5月零售銷售按月減少0.5%，符合市場預期，為去年12月以來最大跌幅；若按年計則增加2.3%，不及市場預期的2.7%。

美伊關係急劇升溫，紐約原油期貨現時每桶報55.3美元，漲1.54美元或2.86%；倫敦布蘭特期油報63.25美元，漲1.43美元或2.31%。

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