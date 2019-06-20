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今日 16:36 國際財經

雷諾日產與Alphabet自動駕駛部門合作

谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛車部門Waymo宣布，和雷諾日產聯盟簽定開發自動駕駛汽車和貨車的協議。這些自動駕駛汽車在法國和日本運送乘客及貨物，未來將擴展至其他國家。

這是Waymo首次與汽車製造商簽定技術和服務供應協議，將協助車廠自行打造自動車和相關服務。

雷諾表示，三方將聯合評估市場機會，並研究與無人駕駛交通服務有關的商業、法律和監管問題。該公司補充，最初該聯盟將側重於在法國和日本提供無人駕駛服務和送貨服務，但未來可能會擴展到不包括中國在內的其他市場。

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