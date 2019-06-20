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因爆出剝掉保護層後屏幕會破裂而遭延期推出的三星可摺疊智能手機Galaxy Fold，據報有關問題已處理妥當、將重回市場。

南韓傳媒報道，三星顯示器副總裁Kim Seong-cheol表示，大部分的螢幕顯示問題已經解決，Galaxy Fold將重返市場。他充滿信心說，當Galaxy Fold推出，將成為市場焦點。

Galaxy Fold原定4月26日面世，但很多評論家試機時把保護層剝掉後，發現屏幕破裂，亦有測試用戶指存在畫面閃爍及螢幕中間皺褶的問題，導致該智能手機延後發售。