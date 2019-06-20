國際財經

美國聯儲局一如預期維持利率不變，局方聲明偏「鴿」，稱對利率政策前景保持開放態度，暗示下半年將會減息，市場對未來減息的預期升溫，加上對中美貿易協議樂觀，刺激歐洲股市早段走升；美伊關係急劇升溫，油價飆升逾2%。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7431點，升28點或0.38%；德國DAX指數報12423點，升115點或0.94%；法國CAC 40指數報5556點，升38點或0.69%；意大利富時MIB指數報21424點，升203點或0.96%。

道指期貨暫報26684點，升148點。

美國聯儲局議息後維持息口不變，符合市場預期，但刪除了自今年1月開始使用的「保持耐性」措詞，又稱必要時會採取適當行動，暗示下半年將會減息。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，雖然本輪會議並「沒有太多支持因素」促使局方採取減息行動，但支持未來減息的因素已加強。在聯儲局發表議息聲明以及鮑威爾的言論公開後，市場估計今年底局方合共減息3次的預期升溫。

中美達成貿易協議的希望重燃。美國總統特朗普將在下周日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會面。美國貿易代表萊特希澤表示，預計他和美國財長努欽將在本月稍後在G20峰會前，與中國國務院副總理劉鶴會晤。外界預期貿易戰有好消息。

美伊關係持續緊張，伊朗國營電視台報道，革命衞隊擊落一架進入伊朗南部的RQ4全球鷹偵察機。美軍中央司令部發言人Bill Urban拒絕評論，強調「沒有無人機在伊朗領土上空」。

中東局勢惡化，伊朗革命衞隊聲稱成功擊落一架美國無人機，加上美國原油庫存減幅超過預期，推動油價飆升逾2%。紐約原油期貨現時每桶報55.26美元，漲1.5美元或2.79%；倫敦布蘭特期油報63.45美元，漲1.63美元或2.64%。