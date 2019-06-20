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今日 14:53 國際財經

Pokémon GO累計吸金逾200億

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AR手機遊戲Pokémon GO面世接近3年，推出初期曾一度風靡全球，雖然現時熱潮有所減退，但至今仍有不少玩家在街上用手機「捉精靈」。

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，Pokémon GO上市至今總收入已高達26億元(美元．下同)，折合約202.8億港元，僅上個月就吸金5500萬元(約4.29億港元)。

年初至今，Pokémon GO全球預估總收入為3.68億元，較去年同期增長21%。美國作為今年該遊戲收入第一大市場，貢獻總收入的35%；其次為日本，貢獻31%。

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