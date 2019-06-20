國際財經

谷歌母公司Alphabet周三舉行股東周年大會，不少激進的投資者及員工提出批評及提案，雖然沒有一項獲得通過，但公司回應員工等的抗議，承諾停止在中國開發審查版的搜尋引擎，並且不會將人工智能工具用以發展武器。

在激進投資者和員工表達批評意見的提案中，包括在監管機構要求這家提供互聯網搜尋服務和廣告銷售巨頭分拆前，自行率先採取分拆行動。

根據初步統計，沒有一項提案獲得通過。不過，這些提案反映一些投資者和基層員工在多方面對公司日益不滿，如涉及性騷擾的風險管理、招聘流程不公平，及要求向董事會派駐一名員工代表等。

Alphabet最高級的兩名管理層、聯合創辦人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)持有公司51.3%的投票權，令這些提案獲得批准的可能性相當低。兩人未有出席這次股東會。

Alphabet在股東文件中表示，公司當前政策已體現提議中的措施，但未有進一步評論。

Alphabet董事會主席John Hennessy在會議開場演詞中稱，毫無疑問，公司肩負愈來愈重要的責任，即確保研發的技術能夠造福整個社會。並稱，公司致力於為用戶、員工和股東提供支援，繼續以負責任、包容和公平的方式行事。