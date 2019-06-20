國際財經

日本央行維持貨幣政策不變，在全球經濟增長前景趨於黯淡，促使主要國家央行暗示加大刺激之際，該央行希望節省日漸減少的彈藥，以備經濟困境加劇時所需。

該行一如外界廣泛預期，維持短期利率目標在負0.1厘不變，並承諾指導10年期公債收益率目標在近零水平不變。

日本央行貨幣政策委員會以7比2的票數，做出維持利率不變的決定，審議委員片岡剛士和原田泰持有不同意見。

央行在聲明中稱，海外經濟體的下行風險很大，因此必須仔細觀察對日本企業和家庭信心產生的影響。