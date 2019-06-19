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今日 06:32 國際財經

Modelez購「Perfect Bar」生產商

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以生產「Oreo」餅乾聞名的美國零食巨擘Modelez公布，購入生產「Perfect Bar」品牌零食的Perfect Snacks。

雙方未有公布交易條款。

「Perfect Bar」由Keith家族多名成員共同創立於2005年，品牌產品主要包括有機蛋白條，專門讓在學幼童午餐時食用，以補充體力。資料顯示， Perfect Snacks年度收入約7000萬美元，年增幅有雙位數。

根據通告，Keith家族成員將於交易完成後繼續管理Perfect Snacks。

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