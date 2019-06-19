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今日 06:00 國際財經

空巴獲多宗訂單 華航購11架A321

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法國巴黎航空展進入第三天，歐洲飛機製造商空中巴士公布多宗簽約，包括台灣中華航空(China Airlines)簽署初步協議，訂購11架A321neos飛機，賬面價值為14億美元(109.2億港元)。

華航以往採用波音737作為中距離航線的主力，今次則罕有地轉換空巴的飛機。不過，該公司曾經表示，有意訂購6架波音777貨機，以取代現有較舊型號貨機。

另外，空巴與廉航投資者Bill Franke擁有的私募基金公司Indigo Partners及美國航空分別簽訂意向書，後兩者各自訂購50架A321XLR。部分訂單屬於早前已公布的協議轉移部分。

根據公告，Indigo訂單中的32架屬於新訂購，其他18架則是從原有訂購A321neo的合約中轉移至新協議。

據悉，有關新機將分配予匈牙利廉航Wizz Air、美國Frontier Airlines與智利JetSMART。Indigo擁有上述三間公司股權。32架新訂單的面值為45億美元。

另外，美航指出，新協議中的30架是從原有協議轉換過來。

此外，澳洲航空公布，已訂購10架A321XLR，以及在現有訂購A321neo合約中的26架，轉為訂購A321XLR。

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