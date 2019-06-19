國際財經

美國聯儲局議息後維持息口不變，符合市場預期，但刪除了自今年1月開始使用的「保持耐性」措詞，又稱必要時會採取適當行動，暗示下半年將會減息。美股在議息結果公布後曾顯著上升超過100點，收市錄得連續第三個交易日造好。

儲局議息前，美股三大指數變化不大，道指高開24點，之後窄幅徘徊，並曾反覆倒跌50點，盤中低見26415點。議息結果公布後，三大指數迅速抽高，道指曾漲104點，即市高見26569點，收市回順只漲38點或0.15%，報26504點，但已錄得「三連升」。標普500指數上揚0.30%，收報2926點。納指則漲0.42%，收報7987點。

個別股份方面，金融股普遍造好，醫健保險股UnitedHealth漲1.83%，為表現最強的道指成分股；美國運通升1.01%，Travelers、Visa和高盛升不足1%。上日急升的波音回落1.44%，陶氏急挫2.24%，為跌幅最大的道指成分股。

另一方面，歐洲央行德拉吉放鴿的威力僅一天便消退，歐股尾段個別發展，英股跌0.53%表現較差，德股下滑0.19%，法股則升0.16%。

儲局刪「保持耐性」措詞

聯儲局議息結果顯示，支持維持利率不變的委員有9人，唯一反對的是聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德，他要求即時減息四分之一厘。議息聲明指，經濟前景不明朗及通脹壓力不明顯，局方會密切監察各項數據，並採取適當行動，保持經濟擴張，暗示下半年將會減息。聯儲局最新利率點陣圖顯示，局方預期今年利率將不變，但當中有8名官員預期今年會減息。當局於3月會議時亦預計今年息率維持不變。

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)會後見記者，表示儘管本輪會議並「沒有太多支持因素」促使局方採取減息行動，但支持未來減息的因素已加強。利率期貨顯示，在聯儲局發表議息聲明以及鮑威爾的言論公開後，市場估計今年底局方合共減息三次的預期升溫。

另外，美國總統特朗普周二表示，將在下周日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國國家主席習近平會面，外界預期貿易戰有好消息，帶動亞洲股市造好，日股收升1.72%。

全球央行紛紛轉向更寬鬆的貨幣政策，抵消投資者對貿易及全球經濟增長放緩的憂慮，「習特會」也利好大市，但摩根大通利率及外滙銷售行政總監菲茨西蒙斯(Laura Fitsimmons)對現階段股市的升勢並不樂觀。

市場料聯儲會減息，美元滙價先升後回，美滙指數曾高見97.679，漲0.04%，之後反覆向下，尾段報97.25，跌0.40%。歐羅兌美元周二見1.1181的兩周低位後，昨曾低見1.1187，挫0.06%，美市尾段回穩，報1.1227，升0.29%。美元兌日圓報108.13，日圓回升0.29%。

美國10年期債券孳息先升後跌，尾段報2.028厘，回落2.94基點。

中美貿易談判現轉機，資金流出黃金市場，紐約8月期金收市跌0.1%，至每盎斯1348.8美元；儲局議息後回升，尾段報1363.9美元，升幅擴大至0.98%。

歐羅區經常賬盈餘收窄

油價方面，美國能源資訊局(EIA)昨天表示，美國原油供應截至6月14日一周減少310萬桶，市場本來預期僅減少200萬桶，而且為連續兩周增加後首次下跌。

上述消息帶動下，紐約期油一度扭轉早段跌勢，但收市仍挫0.3%，每桶報53.76美元；布蘭特期油回落0.5%，至每桶61.82美元。

石油出口國組織(OPEC)同意於7月1日開會，翌日將與非油組國家會面，討論是否延長本月到期的減產協議，繼續把每日產量削減120萬桶。

此外，歐洲央行公布歐羅區4月經調整經常賬盈餘收窄至209億歐羅，按月減少38億歐羅，跌幅15.4%，主要由於貿易順差下滑。英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）在歐洲央行論壇上稱，金融海嘯以來，央行引導經濟的方式發生變化，貨幣政策有很大進步。英倫銀行將於周四公布利率決定，估計政策不變，因英國政局不穩和受脫歐困擾。日本央行同樣在周四議息，相信息率也維持不變。