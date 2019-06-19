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今日 04:02 國際財經

儲局議息結果乏新意 油價高位回落

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美國原油庫存減幅超過預期的刺激減退，外圍油價周三高位回落。聯儲局公布議息結果後，今年減息可能性升溫，但對油價影響溫和。

紐約7月期油收市跌14美仙或0.3%，每桶報53.76美元。該款期油將於周四結算。倫敦布蘭特8月期油收市跌32美仙或0.5%，每桶報61.82美元。前一天，美國原油庫存跌幅超過估計的消息，令到該款期油升至一周高位。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，庫存效應減退，加上供應過剩顧慮重燃，令到油價再升乏力。

CFRA Research高級分析員Stewart Glickman指出，儲局議息結果與預期相若，沒有指標作用。他相信，現時主導油價關鍵因素是中美兩國貿易談判進展。

另外，石油出口國組織與參與減產協議的產油國公布，將於7月1及2日舉行會議，同樣惹起市場關注。該會議原定在6月25及26日舉行，但部分參與國不想與二十國集團(G20)峰會日期相近，因此提出延後。

Richey表示，有傳產油國仍未就減產協議延長問題達成共識，但G20會談結果可能是主導減產問題的關鍵要素。他相信，如果這樣評估，油價短期內不會大升大跌，因為供求考量因素相互抵消。

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