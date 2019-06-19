國際財經

美國聯儲局議息後一如市場預期維持利率不變，主席鮑威爾(Jerome Powell)會後見記者，表示周三剛結束的議息會議，並「沒有太多支持因素」促使局方採取減息行動，但支持未來減息的因素已加強。

鮑威爾稱，雖然多名聯儲局貨幣政策委員都有提到減息議題，但除了1名委員之外，其餘9名委員都認為，在採取減息行動之前仍適宜觀望。

宜觀望至直出現清晰訊號

鮑威爾說，貿易糾紛升級特別是中美貿易關係緊張、全球經濟有放緩跡象，以及美國通脹持續低於聯儲局目標2%，都成為重要關注因素。但這些因素只發生在近期，局方仍須時間觀察，直至出現清晰訊號才採取行動。若果情況出現轉變，聯儲局將迅速採取應對措施，運用適合的政策工具以維持增長。

聯儲局議息結果顯示，接近一半貨幣政策委員贊同，未來六個月適宜採取減息行動。鮑威爾稱「多名委員現時認為，聯儲局採取更加寛鬆政策的因素已有所加強，即使沒有表態支持今年減息的委員，也認為已經見到有更多因素支持未來採取寬鬆措施。

利率期貨顯示，在聯儲局發表議息聲明以及鮑威爾的言論公開後，市場估計今年底局方合共減息三次的預期升溫。

採取寛鬆政策之因素已加強

聯儲局公開市場委員會(FOMC)為期兩日的議息會議在周三結束，以9票對1票決定維持利率不變，合乎市場預期。所有委員之中，只有聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)投票贊成減息0.25厘。

聯儲局議息聲明則刪除了「保持耐心」(patient)的措詞，改為使用「密切關注」(closely monitor)未來經濟前景訊息含義的字眼，並將「採取適當行動」(act as appropriate)以支持經濟增長。