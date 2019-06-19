國際財經

美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明暗示今年內不減息，但對利率政策前景保持開放態度。議息結果公布前，美股道指反覆靠穩；議息結果公布後，道指一度擴大升勢至超過100點。

截至本港時間凌晨約2時27分，道指報26474點，升8點或0.03%，議息結果公布後，道指一度升至盤中暫時高位26569點，升幅達104點；而議息結果公布前，道指高開並大部分時間維持向好，但議息結果公布前不足20分鐘，曾短暫反覆輕微倒跌，最多回吐50點，低見26415點；標普500指數現時報2919點，升1點或0.06%；納指報7953點，跌不足1點或0.01%。

金融股帶動大市向好

個別股份方面，金融股普遍造好，醫健保險股UnitedHealth漲1.97%，暫時為表現最強的道指成分股；美國運通、Travelers、Visa和高盛升不足1%。上日急升的波音回落1.39%，陶氏急挫2.34%，暫時為跌幅最大的道指成分股。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)為期兩日議息會議結束，以9票對1票決定維持利率不變，合乎市場預期。議息聲明刪除了「保持耐心」(patient)的措詞，改為使用「密切關注」(closely monitor)未來經濟前景的字眼，並將「採取適當行動」(act as appropriate)以支持經濟增長。

儲局刪除「保持耐心」措詞

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath稱，聯儲局沒有必要着急放鬆貨幣政策。美國勞動力市場狀況穩健，失業率處於數十年低位，意味着聯儲局主席鮑威爾及其他貨幣政策決策者還有進一步等待的餘地。

另外，市場亦關注國際貿易進展，美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的二十國集團(G20)峰會中舉行「習特會」。中國外交部稱，中美貿易談判有可能取得積極成果，並強調中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法，只要對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。

聯儲局暗示今年內不減息，但美元滙價加速下滑，ICE美滙指數下挫至貼近97關，現時跌幅為0.42%，報97.23。紐約期油偏軟，每桶報53.54美元，下跌0.67%。