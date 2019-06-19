國際財經

投資者正等待聯儲局貨幣政策會議的結果及會後聲明，市場持觀望態度，並對聯儲局將暗示準備減息的預期不斷升溫，美股繼續個別發展。

截至本港時間晚上11時11分，道指報26502點，升36點或0.14%；標普500指數報2917點，跌不足1點或0.01%；納指報7949點，跌4點或0.06%。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布貨幣政策會議決議，隨後將召開新聞發布會。市場普遍預計聯儲局是次會議不會調整利率政策，但會為7月減息鋪路。

分析認為，聯儲局或在本次會議聲明中放棄「保持耐心」的措辭，為下月減息鋪路。儘管市場普遍預期聯儲局將不會減息，但考慮到歐洲央行行長德拉吉周二令人意外傳遞減息訊號，假如聯儲局是次意外宣布減息，或者傳遞下月減息的明確訊號，美元都可能會受到打擊。

不過，國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath稱，聯儲局沒有必要着急放鬆貨幣政策。美國勞動力市場狀況穩健，失業率處於數十年低位，意味着聯儲局主席鮑威爾及其他貨幣政策決策者還有進一步等待的餘地。

另外，市場亦關注國際貿易進展，美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的二十國集團(G20)峰會中舉行「習特會」。中國外交部稱，中美貿易談判有可能取得積極成果，並強調中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法，只要對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7408點，跌34點或0.47%；德國DAX指數報12303點，跌28點或0.23%；法國CAC 40指數報5512點，升2點或0.05%，意大利富時MIB指數報21178點，升45點或0.22%。