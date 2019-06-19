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今日 21:55 國際財經

歐央行可採多種措施重振通脹

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歐洲央行(ECB)副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，風險傾向下行，如果這些風險開始變成現實，歐央行將可能採取多種措施來重振通脹。

金多斯接受CNBC訪問時表示，央行有廣泛的工具選項，前瞻指引、定向長期再融資操作(TLTRO)，以及資產負債表到期資金的再投資，所以工具是充足的，而可以使用的一系列工具中，量化寬鬆政策(QE)是其中的一部分。

歐央行行長德拉吉早前表示，如果通脹未能加速，歐洲央行將再次放寬政策。這標誌他8年任期內最大的政策逆轉之一。

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