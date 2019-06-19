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今日 21:47 國際財經

靜候議息結果 美股早段個別走

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市場觀望聯儲局議息結果，以及主席鮑威爾會否為未來減息鋪路，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報26526點，升60點或0.23%；標普500指數報2917點，跌不足1點或0.02%；納指報7937點，跌16點或0.2%。

聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場普遍預期聯儲局維持基準利率不變，但可能改變會後聲明字眼，例如刪除「保持耐性」(patient)的字眼。

中美貿易方面，美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的二十國集團(G20)峰會中舉行「習特會」。特朗普在Twitter表示，與習近平有「很好的電話交談」，兩人將在G20峰會上會面，雙方團隊在會晤前展開磋商。

中國外交部稱，中美貿易談判有可能取得積極成果，並強調中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法，只要對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。

數據方面，美國上周抵押貸款申請指數跌3.4%，置業指數及轉按指數均下跌3.5%。至於30年期固定抵押貸款利率平均水平為4.14%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報53.51美元，跌0.39美元或0.72%；倫敦布蘭特期油報61.56美元，跌0.58美元或0.93%。

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