國際財經

聯儲局即將公布議息結果，市場觀望主席鮑威爾會否為未來減息鋪路，抵消「習特會」於二十國集團(G20)峰會期間舉行，以及歐洲央行行長德拉吉「放鴿」等利好因素，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時39分，英國富時100指數報7419點，跌23點或0.32%；德國DAX指數報12332點，升不足1點；法國CAC 40指數報5509點，跌不足1點；意大利富時MIB指數報21171點，升37點或0.18%。

道指期貨暫報26515點，升11點。

美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的G20峰會中舉行「習特會」。特朗普在Twitter表示，與習近平有「很好的電話交談」，兩人將在G20峰會上會面，雙方團隊在會晤前展開磋商。

聯儲局昨日開始議息，本港時間周四凌晨2時公布議息結果。市場普遍預期聯儲局維持基準利率不變，但可能改變會後聲明字眼，例如刪除「保持耐性」(patient)字眼。

另外，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)昨日突然放鴿，稱歐羅區通脹倘無法回升至目標水平，歐央行可再次放寬貨幣政策，包括減息及重啟量化寬鬆(QE)。

數據方面，英國5月消費物價指數(CPI)按月上升0.3%，按年則升2%，兩者均符合市場預期。英國5月生產物價指數(PPI)投入物價按年升1.3%，升幅遠低於4月的4.5%，是2016年6月以來最小升幅，但仍超出市場預期。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布的上周庫存數據，預料原油庫存將減少200萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升100萬桶。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報53.94美元，升0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報61.82美元，跌0.32美元或0.51%。