國際財經 即巿股評

上周四 (6月13日)歐洲議會再度討論意大利預算和債務問題，使市埸擔憂情緒重燃，另外英國工黨提出阻止無協議脫歐的法案被英國議會否決，英鎊/美元走低同樣拖低歐羅/美元。不但如此，上周五(6月14日)公布的美國5月零售銷售數據按月增長0.5%，而且4月零售銷售意外從下跌0.2%上調至增長0.3%，這舒緩了投資者對美國第二季度經濟急劇放緩的憂慮。美元兌七大貨幣全線急升，而歐羅/美元同樣短線下跌逾30點，並一度跌至一周低位1.1199，最終歐羅/美元勉強收復1.1200關口，全周下跌1.11%。

本周歐羅/美元同樣延續下跌趨勢。周二 (6月18日) 歐洲央行行長德拉吉發表講話，他曾多次指出降息是央行的工具之一，而未來幾個月歐洲經濟疲弱的情況將會持續。德拉吉亦指出若前景沒有改善的話，將需要額外的刺激措施，而負利率在歐羅區是非常重要的工具。在德拉吉放鴿後市埸預期歐洲央行減息機會大增，之後公佈的德國和歐羅區6月ZEW經濟景氣指數同樣均報負值，更進一步證明了歐洲經濟持續疲弱，歐羅/美元在德拉吉發表講話後一度跌至最低1.1177，創兩周新低。

技術分析方面，日線圖顯示歐羅/美元在未能有效突破1.1350阻力位（1月10日高點1.1566至5月23日低點1.1103下跌浪的50% 回吐水平）後開始回調，並已形成短期下降通道。短期內歐羅/美元暫時企穩1.1170至1.1180支持位，若歐羅/美元跌破1.1170的話，很大可能會再次下試本年低位1.1100水平。

值得留意的是，周四(6月20日)凌晨2點美國聯儲局將會公布利率決議，雖然市場普遍預計今次聯儲局將會繼續按兵不動，但由於近期美國總統特朗普多次表達對於聯儲局主席鮑威爾遲遲不降息的不滿，甚至考慮將其降職，聯儲局在重重壓力之下進一步釋放鴿派信息的可能性十分之高。若聯儲局的鴿派傾向強於市場預期，歐羅/美元或有機會升破短期下降通道1.1205，並進一步反彈至1.1260及1.1280(從1.1340至1.1177下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)，甚至上探長期下降通道的頂部1.1340水平。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元回升至1.1320-1.1340區域沽出，下望1.1180，升穿1.1380止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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