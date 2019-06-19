國際財經 即巿股評

隔晚淡友被兩粒震撼彈炸散！先有歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)突然大放白鴿，緊接大美國主義的美國總統特朗普，與國家主席習近平通電話交談，更拍板在G20會面，全球股市隨即挾升，後市就要望實今晚聯儲局議息，但距離G20會議只得十日，特朗普再反枱機會甚微，短期股市仍屬安全期。

特朗普民調落後拜登

特朗普突然態度掟個大彎，有分析認為與侵侵正式宣布競逐連任有關。根據霍士新聞民意調查，如果呢刻美國總統大選，支持特朗普冧莊只有39%，民主黨熱門侯選人，前副總統拜登(Joe Biden)支持度就有49%，即放甩特朗普十個百分點，侵侵選舉工程一開波就宣布Mayday(Mayday是國際通用的無線電通話遇難求救訊號)，唔淆底做嘢才怪！

上日美股全面爆升，晶片股更跑出，主要是大家認為中美兩國可講掂數，同時憧憬特朗普會放生華為，費城半導體指數隔晚即勁彈4.3%。半導體為中美貿易戰最大的戰場，由於市場氣氛大逆轉，費城半導體指數有權彈得更高更遠。

晶片股大暴發外，更癲當然要數人造肉的Beyond Meat，隔晚更一度升穿200美元大關，最高見過201.88美元，按日飆升18.8%，更比個半月前招股價25美元，喪升7.1倍，但地球卻有地深吸力，最終收造169.89美元，轉跌0.04%。

Beyond Meat概念多多，連黃維基的網購超市都揾到，一件8安士賣69.9港銀，但市場同類產品選擇多，競爭其實唔細，現價位掃Beyond Meat就好有保留。

巴西支付寶星光熠熠

反而可留意巴西版支付寶StoneCo(上市編號STNE)，該股不單止獲股神旗艦巴郡及阿里同系公司螞蟻金服上市前入股，現分別持有9.8%和2.9%股權，連挪威央行(Norges Bank)也揸住0.6%。

作為科網股，StoneCo算是罕有錄得盈利的股份，集團首季純利大升6倍至1.86億巴西雷亞爾，收入增長86%至5.36億巴西雷亞爾，活躍客戶達31萬戶，年增92.7%，淨上客戶按季增4萬戶。

盤數省鏡吸引到高盛注意，最近該行首予StoneCo「買入」評級，估計每股盈利增長到2021年每年將有逾六成增長，更認為市場對行業減價戰過份擔心，現時估值未反映，目標睇37美元，比昨日收市價29.95美元，有23.5%。

從圖表睇到，StoneCo股價已重上50天線(28.49美元)，更正在回補4月18日29.6至33.96美元的大裂口(當時因巴西銀行Itau Unibanco加快接受當地中小企信用卡付款引發大瀉)，明顯動力正在轉強，現價買入，以28美元作止蝕，一旦成功補回大裂口，目標睇39美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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