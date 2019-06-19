國際財經

美國聯儲局前副主席費希爾(Stanley Fischer)警告，總統特朗普釋出的減息壓力，威脅到聯儲局的獨立性。

費希爾在歐洲央行論壇上指出，美國經濟表現相當不錯，但如果聽美國總統指揮，結果就很難說了。他稱，較低的借貸成本將促進就業，但卻會對聯儲局構成致命打擊，將摧毀其獨立性。

他補充，聯儲局主席鮑威爾確實知道央行法則，這個法則是政府不許向央行發出政策指示。

特朗普一直以來批評聯儲局的貨幣政策，指美國沒有像其他國家一樣，有公平的利率和滙率環境。