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今日 16:44 國際財經

日央行:房產未過熱 惟需關注放貸上升

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日本央行理事衞藤公洋表示，日本房地產市場尚未出現過熱跡象，但仍需要予以關注，因金融機構正在擴大對房地產市場的放貸。

衞藤公洋指出，日本經濟沒有顯示出1980年代末泡沫時期出現過的過度冒險跡象，但有一些變化需要注意。

他又說，日本金融體系整體保持穩定，經濟可能維持溫和擴張趨勢，通脹率可能逐步加速升向2%，但該預估面臨多種不確定性。央行將審視樓市發展情況，以及對金融機構獲利的影響。

他補充道，金融機構放貸相對國內生產總值(GDP)的比例有所上升。

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