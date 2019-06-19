國際財經

美國聯儲局即將公布議息結果，市場觀望會議會否為未來減息鋪路，抵消「習特會」落實於二十國集團(G20)峰會期間舉行，以及歐洲央行行長德拉吉「放鴿」等利好因素，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7441點，跌1點或0.01%；德國DAX指數報12331點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5506點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21130點，跌3點或0.01%。

道指期貨暫報26516點，升12點。

中美有望紓緩貿易緊張關係。美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的G20峰會中舉行「習特會」。特朗普在社交網站Twitter帖文，指與習近平有「很好的電話交談」，兩人將在G20峰會上會面，雙方團隊在會晤前展開磋商。央視新聞亦報道，習近平昨應約與特朗普通電話，答應與特朗普會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。

聯儲局昨日開始議息，本港時間周四凌晨2時公布議息結果，主席鮑威爾半小時後開記者會。市場普遍預期聯儲局維持基準利率不變，但可能改變會後聲明字眼，刪除「保持耐性」(patient)字眼，讓市場感到7月加息可能性升溫。

另外，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)昨日突然放鴿，稱歐羅區通脹倘無法回升至目標水平，歐央行可再次放寬貨幣政策，包括減息及重啟量化寬鬆(QE)。

中美將重啟貿易談判，紓緩市場對石油需求下滑的憂慮，加上美國上周原油庫存下跌，推動油價延續上日的升勢，紐約原油期貨現時每桶報54.11美元，升0.21美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報62.39美元，升0.25美元或0.4%。

美國能源資訊局(EIA)即公布的上周庫存數據，預料原油庫存將減少200萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升100萬桶。