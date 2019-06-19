國際財經

湯森路透聯同歐洲工商管理學院(INSEAD)進行的調查顯示，亞洲企業信心於第二季跌至2008/09年金融危機以來的最低點，因中美貿易戰打亂全球供應鏈，而且全無於短期內趨緩的跡象。

在截至6月的3個月期間，追蹤企業6個月展望的湯森路透/INSEAD亞洲企業景氣指數跌至53，前兩季均為63。數據若超過50，意味回復樂觀者數目超過悲觀者；但企業擔心貿易戰長期持續的威脅，使指數跌至2009年第二季以來最低。

歐洲工商管理學院新加坡經濟學教授Antonio Fatas稱，該指數在3個季度之前大幅下滑，當時相信是因為貿易戰的不確定性，大家對未來充滿擔憂。然而，接連4個季度都維持低位後，感覺到這不僅只是不確定性的問題，而是經濟增長真的在放緩。可以看到經濟活動在下滑，並不只是預期經濟活動將下滑。

調查受訪者稱，全球貿易戰是企業面臨的最大風險，其次分別是英脫歐及中國經濟放緩，這已是連續第四個季度出現相同的因素排序。

調查於5月31日至6月14日進行，訪問了亞太區11個國家及地區的95家企業。這11個國家及地區約佔全球國內生產總值(GDP)三分之一，人口佔全球總數的45%。

在調查中有作回應的企業包括日本尼康(Nikon)、南韓三星電子、印度塔塔諮詢服務(TCS)和信實工業(Reliance Industries)，以及泰國國家石油(PTT)等。每一季調查的企業可能會有不同。