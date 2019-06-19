國際財經

《日本經濟新聞》(Nikkei)引述消息人士稱，日產汽車(Nissan)計劃讓聯盟夥伴法國雷諾汽車(Renault)的主席與行政總裁，取得建議成立的4個委員會內席位，以換取雷諾支持有關改革。

較早時，路透報道，日產考慮讓雷諾管理層成為提名委員會、審計委員會及報酬委員會的成員，以回應雷諾不滿日產企業改革後，其影響力沒有充分反映的現況。根據《日本經濟新聞》報道，日產另外建議設立策略委員會。

日產將於6月25日舉行股東大會，表決上述改革建議。

日產未有回應查詢。



