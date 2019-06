國際財經

美國總統特朗普回應是否仍想把聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell )降職時說,「要看他怎樣做」(Let's see what he does)。

特朗普指出,美國沒有像其他國家一樣,有公平的利率和滙率環境。歐央行行長德拉吉(Mario Draghi)較早時表示,如果通脹沒有達到央行目標,將需要再次放鬆政策,可能是再次減息或進行資產購買。特朗普批評德拉吉所說的做法,與聯儲局截然不同。

外電較早時引述消息人士稱,今年2月,美國白宮法律顧問曾作出評估,一旦把鮑威爾的主席身份撤掉、只保留聯儲局理事一職,在法理上是否有足夠的依據。報道沒有提及評估結果。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周二較早時回應稱,特朗普暫時並無考慮撤除鮑威爾的主席職位,也沒有考慮把他降職。

庫德洛不願證實或否認有關白宮曾經研究把鮑威爾降職的報道,稱事件據報發生在半年前,但如今並無真實發生,因此他不予置評。

特朗普當時炮轟,鮑威爾領導下的聯儲局作出加息決定,損害了美國經濟。