國際財經

美國總統特朗普將於下周的二十國集團(G20)峰會期間，與中國國家主席習近平會面，重燃兩國達成貿易協議的希望，加上歐洲央行行長德拉吉放鴿，刺激歐美股市全面上揚，道指曾飆414點，即市高見26527點；美元造好，金價升見14個月高，油價亦大幅反彈。

道指收市仍升353點或1.35%，報26465點；對貿易敏感的波音飆逾5%，Caterpillar漲超過2%。標指升0.97%，收報2917點；工業股和科技股分別上揚1.89%和1.72%。納指升1.39%，收報7953點；亞馬遜、微軟和蘋果抽高0.81%至2.35%，正式宣布明年推加密貨幣Libra的Facebook，先升後倒跌0.29%收市。

歐洲市場方面，泛歐Stoxx 600漲至一個月高，其中工業股升2.8%，至4年高位。德股和法股上揚超過2%，英股則升1.17%。MSCI亞太指數（不計日本）上升0.6%，日股逆市滑落0.7%。

美滙指數尾段微升0.08%，報97.64，美元兌日圓偏軟，報108.44日圓。紐約期金升至14 個月高位，每盎斯收報1350.7美元，漲0.6%。

白宮年初研究逼鮑威爾降職

習特會的憧憬也刺激油價大幅反彈。紐約期油收市升3.8%，每桶報53.9美元，布蘭特期油上揚2%，至62.14美元。

聯儲局昨天開始議息，周三（香港時間周四凌晨2時）公布議息結果，今次會否減息是焦點所在。彭博引述消息人士透露，白宮總法律顧問辦公室今年2月曾探討過把聯儲局主席鮑威爾降級為理事的合法性，無異於把他革職，惟不清楚是否特朗普下令進行。這是前所未見的做法，鮑威爾的繼任者需要由特朗普提名並經參議院批准。特朗普周二回應稱，「看看他（鮑威爾）會做些什麼吧」，特朗普的言論令市場相信鮑威爾被降職的機會增加。聯儲局發言人說，根據法例，開除主席必須基於正當理由。特朗普一直不滿鮑威爾的加息立場，先後多次向聯儲局施壓要求減息。

數據方面，美國新屋動工率在5月跌0.9%，至126.9萬間，仍高於市場預期的123.9萬間，預示未來建屋量的建築許可證升0.3%，報129.4萬，是連續第二個月上升，反映樓市仍然穩定。